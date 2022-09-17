Эти подразделения, мол, должны свергнуть власть лукашенко. Такое заявление самопровозглашенный президент выдал во время своего нового выступления. Его распространили в белорусских СМИ, передает 24 канал.
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В Украине сегодня формируются силовые подразделения для того, чтобы свергнуть власть в беларуси и вернуть нас к 39 году,
– сказал лукашенко.
Заявление диктатора: видео
Дальше диктатор начал об "истории"
Лукашенко начал рассказывать, мол, "начался развал Украины". Ему кажется, будто польские и литовские политики хотят "выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях".
В заключение диктатор решил ляпнуть, якобы "соседи не изучили уроков истории". Пугает, будто "внукам придется выстраивать национальную государственность заново".
Есть ли угроза нападения с беларуси
- По сообщению активистов, белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций. Однако она все еще не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.
- В то же время беларусь снова продолжила военные учения – до 24 сентября. Общее количество продолжений составило 21 неделю.
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