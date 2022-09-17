Эти подразделения, мол, должны свергнуть власть лукашенко. Такое заявление самопровозглашенный президент выдал во время своего нового выступления. Его распространили в белорусских СМИ, передает 24 канал.

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В Украине сегодня формируются силовые подразделения для того, чтобы свергнуть власть в беларуси и вернуть нас к 39 году,

– сказал лукашенко.

Заявление диктатора: видео

Дальше диктатор начал об "истории"

Лукашенко начал рассказывать, мол, "начался развал Украины". Ему кажется, будто польские и литовские политики хотят "выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях".

В заключение диктатор решил ляпнуть, якобы "соседи не изучили уроков истории". Пугает, будто "внукам придется выстраивать национальную государственность заново".

Есть ли угроза нападения с беларуси

По сообщению активистов, белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонных операций. Однако она все еще не подготовлена ​​к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.

В то же время беларусь снова продолжила военные учения – до 24 сентября. Общее количество продолжений составило 21 неделю.

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