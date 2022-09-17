Ці підрозділи, мовляв, мають скинути владу лукашенка. Таку заяву самопроголошений президент видав під час свого нового виступу. Її поширили у білоруських ЗМІ, передає 24 канал.

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В Україні сьогодні формуються силові підрозділи для того, щоб скинути владу в білорусі та повернути нас до 39 року,

– сказав лукашенко.

Заява диктатора: відео

Далі диктатор почав про "історію"

Лукашенко почав розказувати, мовляв "почався розвал України". Йому ввижається, нібито польські та литовські політики хочуть "виторгувати собі майбутнє в нових геополітичних реаліях".

Насамкінець диктор вирішив ляпнути, нібито "сусіди не вивчили уроків історії". Лякає, буцімто "онукам доведеться вибудовувати національну державність заново".

Чи є загроза нападу з білорусі

За повідомленням активістів, білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій. Проте вона все ще не підготовлена ​​до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду.

Водночас білорусь знову продовжила військові навчання – до 24 вересня. Загальна кількість продовжень склала 21 тиждень.

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