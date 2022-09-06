Заяву щодо намірів відбирати громадянство у білорусів, які виїхали за кордон, лукашенко зробив під час наради щодо змін до закону про громадянство.

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Лукашенко пригрозив позбавленням громадянства деяким білорусам

На його думку, у рамках підготовленого законопроєкту потрібно ще раз подивитися на тих, хто залишив білорусь, та чи діє така людина на шкоду державі та народу, вчиняючи злочини.

Чи гідні ці люди залишатися громадянами білорусі, якщо вони втекли з рідної країни та фактично розірвали зв'язок із нею?,

– заявив лукашенко.

Також самопроголошений президент вважає за необхідне обговорити вимоги до тих білорусів, які отримали "карту поляка" або інші документи за кордоном.

Нам треба розібратися: або вони громадяни білорусі, або просто заблукали, просто взяли цю карту нібито випадково, або в них інша "орієнтація,

– сказав він.

Водночас лукашенко додав, що органи внутрішніх справ білорусі та дипломатичної служби мають й інші питання щодо громадянства, які викликають занепокоєння.

Які ще заяви робив лукашенко

Білоруський диктатор алєксандр лукашенко анонсував "перебудову" у партійній системі. Хоче ліквідувати партії, які виступатимуть проти влади.

алєксандр лукашенко 1 вересня виступив перед білоруськими студентами та школярами. Самопроголошений президент провів для них "урок" про історичну пам'ять.

Головний білоруський диктатор лукашенко знову заговорив про "превентивний удар" по Україні, бо тут йому привиділись "ростки фашизму".

Варте уваги – лукашенко зганьбився на 1 вересня у білорусі: дивіться відео