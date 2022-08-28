Про це 24 каналу заявив білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він зауважив, що лукашенко – маріонетка в руках путіна, яку використовують в інтересах кремля.

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"Якщо світ не впорається з лукашенком, то чи зможе з росією"

Латушко вважає, що Захід недооцінює проблему з боку білорусі. Адже лукашенко ще й мстивий та зловтішний. білоруський диктатор робитиме все для того, щоб помститися, зокрема, за запроваджені проти нього та його сім'ї санкції.

Його режим зазнає великого пресингу і у нього, звісно, спрацьовує почуття помсти. Він завжди хотів показати, що є ключовим політиком в Європі, у світі,

– сказав білоруський опозиціонер.

Всі, зауважив Латушко, ніби як змирилися з тим, що лукашенко – маріонетка в руках путіна. І це справді так. Але цю маріонетку використовують в інтересах кремля. І з боку Заходу відбувається недооцінювання ситуації.

Якщо ні США, ні Європа неспроможні впоратися з лукашенком, який шантажує весь світ, то чи зможуть вони впоратися з росією!?,

– наголосив він.

Адже, додав він, набагато простіше розв'язати проблему лукашенка. З іншого боку, покаравши маріонетку путіна, Захід ще й покаже урок росії.

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"Ніхто не поніс відповідальності і покарання"

Латушко зауважив, що система лукашенка застосовує такі інструменти, як кримінальне переслідування. І всі уже забули про захоплення літака, за гідридну війну, за те, що силовики стріляли людям у потилицю, а також за смерть тих, кого режим лукашенка кидав у в'язницю.

"Всі про це забули, минуло лише 2 роки. Ніхто не поніс ніякої відповідальності і покарання",

– наголосив білоруський опозиціонер.

Він додав, що вже зараз Захід отримує ядерну загрозу, а наступне, що буде – ядерна зброя на території білорусі. Світ, можливо, не займається цією проблемою через нерозуміння ризиків, короткозорість та якусь лінь.

Війна в Україні та білорусь: що відомо

білорусь стала союзником росії у війні проти України. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські окупанти підтягують додаткове озброєння на білоруську територію.

Водночас білоруський диктатор олександр лукашенко вирішив привітати Україну з Днем Незалежності. Враховуючи його допомогу окупантам, воно виглядає вкрай цинічно.

На його "вітання" одразу відреагували в Офісі Президента. Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що лукашенко живе у мріях, ніби світ не фіксує його причетності до цієї війни.

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