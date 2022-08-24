На такі "вітання" вже відреагували в Офісі Президента. Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що лукашенко живе у мріях, ніби свят не фіксує його причетності до цієї війни.

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Тому він продовжує влаштовувати публічну клоунаду. Вчора активно розповідав, що за 3 – 4 дні все закінчиться і неслухняних українців виріжуть. Сьогодні, у найкращих традиціях циніків, бажає Україні "мирного неба", відправляючи з власних аеродромів тонни смертоносних снарядів для атаки на мирні українські міста,

– сказав Подоляк.

Він запевнив, що цинізм лукашенка зрозумілий, прозорий та юридично зафіксований.

Вчинки лукашенка просякнуті кров'ю українців

Подоляк зауважив, що лукашенко надає своє небо для масових вбивств українців. Серед іншої активної допомоги російським окупантам – постачання запчастин до військової техніки та снарядів.

"Розумію, що декому здається, що можна довічно безбожно брехати чи вдавати, що все це божа роса в очі. Але юридично все, що робить лукашенко абсолютно точно і конкретно просякнуте кров'ю українців. Тому просто необхідно дочекатись правильного фіналу війни, краху російської кривавої імперії, щоб детально обговорити всі аспекти відтінків "мирного неба над Україною", – сказав Подоляк.

Загроза наступу з білорусі

Окрім того, що з цієї території на нас пускають ракети, ще й їхня армія може вступити у війну. Адже лукашенко зігнав до наших кордонів солдат і техніку. Наші ж Сили оборони готуються та укріплюють позиції на цьому напрямку.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов ще 4 серпня заявляв, що білоруська армія продовжує військові навчання біля українських кордонів. Проте ймовірність нападу білорусі на Україну дуже невелика.

А білоруський опозиціонер та керівник народного антикризового управління Павло Латушко запевняв, що словам лукашенка вірити не можна. За його словами, лукашенко – брехун, який щодня говорить неправду.

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