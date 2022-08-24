На такие поздравления уже отреагировали в Офисе Президента. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что лукашенко живет в мечтах, будто праздники не фиксируют его причастность к этой войне.

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Потому он продолжает устраивать публичную клоунаду. Вчера активно рассказывал, что через 3 – 4 дня все закончится и непослушных украинцев вырежут. Сегодня, в лучших традициях циников, желает Украине "мирного неба", отправляя с собственных аэродромов тонны смертоносных снарядов для атаки на мирные украинские города,

– сказал Подоляк.

Он заверил, что цинизм лукашенко понятен, прозрачен и юридически зафиксирован.

Поступки лукашенко пропитаны кровью украинцев

Подоляк отметил, что лукашенко дает свое небо для массовых убийств украинцев. Среди другой активной помощи российским оккупантам – поставка запчастей к военной технике и снарядам.

"Понимаю, что некоторым кажется, что можно пожизненно безбожно врать или притворяться, что все это божья роса в глаза. Но юридически все, что делает лукашенко совершенно точно и конкретно пропитано кровью украинцев. Поэтому просто необходимо дождаться правильного финала войны, краха русской кровавой империи, чтобы подробно обсудить все аспекты оттенков "мирного неба над Украиной", – сказал Подоляк.

Угроза наступления из беларуси

Кроме того, что с этой территории на нас пускают ракеты, их армия может вступить в войну. Ведь лукашенко согнал к нашим границам солдат и технику. Наши же силы обороны готовятся и укрепляют позиции в этом направлении.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов еще 4 августа заявлял, что белорусская армия продолжает военные учения у украинских границ. Однако вероятность нападения на Украину очень невелика.

А белорусский оппозиционер и руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко уверял, что словам лукашенко верить нельзя. По его словам, лукашенко – лжец, который каждый день говорит неправду.

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