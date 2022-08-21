Верить таким заявлениям категорически нельзя. Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер и руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко.

Читайте также Что может заставить белорусов выйти на протесты: Латушко назвал предпосылки

По его словам, лукашенко – лжец, который каждый день говорит неправду.

лукашенко – враг белорусского народа. Он уничтожает белорусскую нацию и государство. Также он – враг Украины. На совести лукашенко – смерти украинцев. Все, что он говорит, – это полная ложь, фальшь и обман,

– подчеркнул белорусский оппозиционер.

"Лукашенко разорвал штаны, пытаясь растянуться в шпагате"

Латушко убежден, что белорусский диктатор своим заявлением о том, что не хочет войны, пытается добиться сразу нескольких целей.

Лукашенко работает на белорусскую аудиторию Он ведь знает, что большинство белорусов выступают против войны.

В то же время самопровозглашенный президент беларуси пытается заигрывать с Западом, демонстрируя свою "миролюбивую позицию". Также он продвигает тезисы о том, что фактически стал заложником ситуации и не мог не помочь своему союзнику – россии.

"Вы представляете, насколько лукашенко лжет всем, пытаясь растянуться в шпагате? Но он уже разорвал штаны, потому что никто ему не верит", – заметил руководитель народного антикризисного управления беларуси.

Послание лукашенко украинским властям

Латушко предположил, что в заявлении белорусского диктатора может быть скрыто послание. Он напомнил, что в ночь на 11 августа прогремел взрыв на аэродроме "Зябровка" под Гомелем.

Павел Латушко руководитель народного антикризисного управления беларуси Если предположить, что этот инцидент был связан с деятельностью ГУР Минобороны Украины или ВСУ, то, возможно, лукашенко по каким-то каналам было сказано: "Хочешь, мы повторим? А хочешь, мы расширим?" Поэтому он сейчас пытается сказать руководству Украины, что понял намек. Мол, "я больше атаковать не буду".

По словам оппозиционера, лукашенко очень боится "хлопка" на территории беларуси. Он ведь понимает, что это может стать триггером в белорусском обществе. Поэтому самопровозглашенный президент пытается сделать все, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации.

Роль лукашенко в войне с Украиной

Латушко подчеркнул, что, несмотря на любые слова, лукашенко будет выполнять ту роль, которую для него отвел путин.

Команды ему отдает только одна структура – кремль. Если путину понадобится, он даст команду – и по Украине дальше будут наноситься удары с территории беларуси,

– сказал руководитель народного антикризисного управления.

Латушко рассказал о планах россии на территории беларуси: смотрите видео

Ситуация в беларуси: последние новости