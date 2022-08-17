Об этом в эфире 24 каналу сообщил белорусский оппозиционер и руководитель антикризисного управления Павел Латушко.

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Он пояснил, что народ беларуси более 2 лет находится под сильными репрессиями. Их уровень зашкаливает и является беспрецедентным тоталитарным режимом в Европе.

Что может повлиять на белорусов

Павел Латушко отметил, что это может быть вхождение вооруженных сил беларуси по земле, если на это решится лукашенко.

Если из-за этого будут жертвы и похороны в беларуси, тогда может возникнуть социальный протест. Который еще и наложится на сложную экономическую ситуацию,

– рассказал Павел Латушко.

Он добавил, что из-за ведения полноценных санкций люди научились получать прибыль благодаря приезду россиян. Которые еще и, возможно, идут мимо налоговой.

"Все в комплексе потенциально может привести к каким-либо действиям. Однако в ближайшей перспективе, к сожалению, это не просматривается", – подытожил Латушко.

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