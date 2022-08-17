Об этом в эфире 24 каналу сообщил белорусский оппозиционер и руководитель антикризисного управления Павел Латушко.
Важно Угроза существует – оппозиционер о вероятности вторжения белорусской армии в Украину
Он пояснил, что народ беларуси более 2 лет находится под сильными репрессиями. Их уровень зашкаливает и является беспрецедентным тоталитарным режимом в Европе.
Что может повлиять на белорусов
Павел Латушко отметил, что это может быть вхождение вооруженных сил беларуси по земле, если на это решится лукашенко.
Если из-за этого будут жертвы и похороны в беларуси, тогда может возникнуть социальный протест. Который еще и наложится на сложную экономическую ситуацию,
– рассказал Павел Латушко.
Он добавил, что из-за ведения полноценных санкций люди научились получать прибыль благодаря приезду россиян. Которые еще и, возможно, идут мимо налоговой.
"Все в комплексе потенциально может привести к каким-либо действиям. Однако в ближайшей перспективе, к сожалению, это не просматривается", – подытожил Латушко.
Смотрите видео: Латушко о ситуации в беларуси
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- Хотя беларусь прямо не вступила в войну против Украины, она продолжает сосредоточивать свои войска на границе, чтобы удерживать там наших защитников, которые могли бы воевать в другом направлении. Кроме того, теперь белорусы начали стягивать технику, поэтому, вероятно, следует ожидать новых ракетных обстрелов.
- Также в Генштабе предупредили, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по Украине с территории беларуси.
- В сети появляется все больше доказательств того, что 11 августа на аэродроме "Зябровка", что в беларуси, вспыхнул не двигатель. Там же был "хлопок", хотя и точно не понятно, кто причастен к этому.
- оккупанты не могут комплектовать гусеничные боевые машины пехоты. Замену им враги поставляют с беларуси. Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. На шестой месяц войны не хватает комплектации подразделений БМП-2.