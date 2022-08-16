При этом признаков того, что враги готовятся проводить наступление на Север и Запад, пока нет.

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Ситуация на белорусско-украинской границе

С территории беларуси по Украине могут вести ракетные обстрелы. Однако признаков того, что со стороны беларуси готовится новое наступление, нет.

На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок вооруженных сил российской федерации и республики беларусь не обнаружено. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории беларуси,

– говорится в сообщении Генштаба.

Белорусские активисты предупредили о массированном обстреле Украины

Белорусские активисты предупредили, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины выросла. Они убеждены, что беларусь готовится к массированному ракетному удару по стране. Согласно скоплению техники, это может произойти в ближайшие недели.

Заметим, что 16 августа в 13.30 враг обстрелял Житомирскую область . Ракеты запускали со стороны беларуси. Любопытно, что враг не просто так поднял самолет в пасмурный день. Таким образом, россияне пытались скрыть запуск ракет.