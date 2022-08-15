Белорусские активисты получили спутниковые снимки аэродрома, когда там раздались взрывы. На фото видна вся техника и объекты, которые находятся в "Зябровке" сейчас.

Следы поджогов от взрыва: спутниковые фото с аэродрома "Зябрівка", где побывал "хлопок"

Какая техника есть на аэродроме

От 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2 ЗРПК "Панцирь".

Состав боеприпасов, где имеется не менее 15 – 60 ракет для ЗРК С-300/400.

Кроме того, российские самолеты "Ил-76 ВКС" подвозят ракеты для С-400 в аэропорт "Гомель". Оттуда их везут в Зябровку.

Может быть массированный ракетный удар

Активисты предупреждают, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а, похоже, идет подготовка к массированному ракетному удару. Прогнозируют, что это может произойти в ближайшие недели.

Это подтверждает еще один факт. С момента последнего массированного обстрела, 28 июля, с территории беларуси по Украине не выпущена ни одна ракета.

Предварительный массированный удар с беларуси: коротко

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