Білоруські активісти отримали супутникові знімки аеродрому коли там пролунали вибухи. На фото видно усю техніку та об'єкти, що перебувають у "Зябрівці" зараз.
Дивіться більше Сліди підпалів від вибуху: супутникові фото з аеродрому "Зябрівка", де побувала "бавовна"
Яка техніка є на аеродромі
- Від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", 2 ЗРПК "Панцир".
- Склад боєприпасів, де є щонайменше 15 – 60 ракет для ЗРК С-300/400.
Крім того, російські літаки "Іл-76 ВКС" підвозять ракети для С-400 до аеропорту "Гомель". Звідти їх везуть до Зябрівки.
Може бути масований ракетний удар
Активісти попереджають, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, йде підготовка до масованого ракетного удару. Прогнозують, що це може статись найближчими тижнями.
Це підтверджує ще один факт. З моменту останнього масованого обстрілу, 28 липня, з території білорусі по Україні не випустили жодної ракети.
Попередній масований удар з білорусі: коротко
- Зранку 28 липня окупанти здійснили масовий запуск ракет з білорусі. Вибухи були у Київській та Чернігівській областях.
- На Чернігівщині тоді було понад 10 прильотів, 5 снарядів прилетіли у Вишгородський район Київської області.
Може зацікавити – у білорусі прокоментували ситуацію на аеродромі "Зябрівка": відео