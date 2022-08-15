Білоруські активісти отримали супутникові знімки аеродрому коли там пролунали вибухи. На фото видно усю техніку та об'єкти, що перебувають у "Зябрівці" зараз.

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Яка техніка є на аеродромі

Від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", 2 ЗРПК "Панцир".

Склад боєприпасів, де є щонайменше 15 – 60 ракет для ЗРК С-300/400.

Крім того, російські літаки "Іл-76 ВКС" підвозять ракети для С-400 до аеропорту "Гомель". Звідти їх везуть до Зябрівки.

Може бути масований ракетний удар

Активісти попереджають, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, йде підготовка до масованого ракетного удару. Прогнозують, що це може статись найближчими тижнями.

Це підтверджує ще один факт. З моменту останнього масованого обстрілу, 28 липня, з території білорусі по Україні не випустили жодної ракети.

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