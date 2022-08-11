Вибухи почули у районі аеродрому "Зябрівка". Спершу повідомили, що упродовж 10 хвилин зафіксували щонайменше 4 спалахи.
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Згодом заявили вже про щонайменше 8 спалахів. Окрім того, люди відчули ударну хвилю. Вочевидь, сезон "бавовни" знайшов росіян і на території білорусі.
Аеропорт "Забрівка" росія почала використосувати для атак на Україну ще з перших днів повномасштабного вторгнення.
Аеродром "Зябрівка" – під повним контролем росіян
Генштаб Збройних Сил України ще 8 липня повідомив, що аеродром "Забрівка" перебуває під повним контролем російських військових. Окупанти облаштували там свою військову базу.
Зокрема, на території "Зябрівки" перебували російський ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400.
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