Взрывы услышали в районе аэродрома "Зябровка". Сначала сообщили, что в течение 10 минут зафиксировали по меньшей мере 4 вспышки.
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Впоследствии заявили уже о, по меньшей мере, 8 вспышках. Кроме того, люди почувствовали ударную волну.
Аэродром "Зябровка" россия начала использовать для атак на Украину еще с первых дней полномасштабного вторжения.
Аэродром "Зябровка" – под полным контролем россиян
Генштаб Вооруженных сил Украины еще 8 июля сообщил, что аэродром "Забровка" находится под полным контролем российских военных. Оккупанты обустроили там свою военную базу.
В частности, на территории "Зябровка" находились российский ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400.
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