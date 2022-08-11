Взрывы услышали в районе аэродрома "Зябровка". Сначала сообщили, что в течение 10 минут зафиксировали по меньшей мере 4 вспышки.

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Впоследствии заявили уже о, по меньшей мере, 8 вспышках. Кроме того, люди почувствовали ударную волну.

Аэродром "Зябровка" россия начала использовать для атак на Украину еще с первых дней полномасштабного вторжения.

Обратите внимание! Минобороны Беларуси ранее анонсировало совместные с российскими военными учения. Пока неизвестно, связаны ли "хлопки" с этим.

Аэродром "Зябровка" – под полным контролем россиян

Генштаб Вооруженных сил Украины еще 8 июля сообщил, что аэродром "Забровка" находится под полным контролем российских военных. Оккупанты обустроили там свою военную базу.

В частности, на территории "Зябровка" находились российский ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400.

Актуально! "Хлопок" догнал российских захватчиков на территории временно оккупированного Крыма. Взрывы там услышали 9 августа. "Хлопки" добрались до аэродрома россиян в Саках. Оттуда взлетали истребители, атаковавшие южные области Украины.

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