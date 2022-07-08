Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов на брифинге в "Медиа Центре Украины" 7 июля. 24 канал передает детали.

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Один из аэродромов беларуси полностью контролируют россияне

Беларусь продолжает потакать России в ее полномасштабной войне против Украины. По информации Громова, под Минском сейчас готовятся принимать комплексы С-400 из России. Вместе с тем в течение следующего месяца беларусь также планирует отправить на обучение своих военнослужащих непосредственно в страну-агрессор.

Аэродром "Зябровка" в Беларуси уже полностью контролируется россиянами. Сейчас там обустраивается военная база,

– добавил Громов.

К слову, по сообщению замглавы ГОУ Генштаба ВСУ, на белорусском аэродроме "Зябровка" уже находится российский ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400.

Напомним, что, несмотря на все попытки россии втянуть беларусь в войну против Украины, в Генеральном штабе ВСУ уверяют, что непосредственно самостоятельное открытое вторжение белорусских военных на территорию нашего государства маловероятно.

Несмотря на это, российское ФСБ и белорусские офицеры продолжают "разъяснительную работу" среди военных беларуси относительно необходимости их участия в так называемой "спецоперации" – работают, в частности, по отдельным подразделениям специального назначения.

Кроме того, зафиксирована вербовка бывших белорусских спецназовцев, в частности, летного состава, по заключению договоров с частной военной компанией "Лига" с целью их вероятного дальнейшего привлечения к военным действиям на территории Украины.

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