Операция длилась 2 месяца. Об этом Зеленский сказал в традиционном видеообращении, сообщает 24 канал.

Важно Завтра очень содержательный день, будет много новостей: главное из обращения Зеленского за 7 июля

Президент рассказал, что над освобождением острова работала разведка, Силы специальных операций, "альфовцы", СБУ, пограничники, артиллеристы, Военно-Морские и Воздушные силы.

И пусть теперь каждый российский капитан – то ли корабля, то ли самолета – видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать,

– подчеркнул Зеленский.

Освобождение Змеиного: что известно

россия захватила остров Змеиный с первых дней своего вторжения. Именно отсюда пошла легендарная фраза "русский корабль, иди нах*й" – так украинские пограничники "встретили" захватчиков.

В июне ВСУ обстреливали остров, нанося оккупантам серьезные потери. Уже 30 июня появилась информация, что россияне начали убегать со Змеиного. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный это подтвердил. Он обнародовал видео, на котором была видна атака по оккупантам.

кремль, конечно, не признал поражение. В Москве плачевно заявили о "жесте доброй воли".

Впоследствии, 7 июля, над Змеиным взвился украинский флаг. Перед тем ВСУ зачистили остров от остатков россиян, там была их амуниция. Уничтожили примерно 30 единиц вражеской техники.

Кстати, даже после побега с острова оккупанты не могут смириться. В Минобороны России распространили фейк, что при установке флага на острове Змеиный якобы погибли военные ВСУ. В Генштабе полностью опровергли этот бред.

Смотрите больше – обращение Зеленского за 7 июля: