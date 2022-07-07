Операція тривала 2 місяці. Про це Зеленський сказав у традиційному відеозверненні, повідомляє 24 канал.

Важливо Завтра дуже змістовний день, буде багато новин: головне зі звернення Зеленського за 7 липня

Президент розповів, що над звільненням острова працювала розвідка, Сили спеціальних операцій, "альфівці", СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-морські та Повітряні сили.

І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати,

– наголосив Зеленський.

Звільнення Зміїного: що відомо

росія захопила острів Зміїний з перших днів свого вторгнення. Саме звідси пішла легендарна фраза "русскій корабль, йди нах*й" – так українські прикордонники "зустріли" загарбників.

У червні ЗСУ обстрілювали острів, завдаючи окупантам серйозних втрат. Вже 30 червня з'явилась інформація, що росіяни почали втікати зі Зміїного. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний це підтвердив. Він оприлюднив відео, на якому було видно атаку по окупантах.

кремль, звісно, не визнав поразку. У москві жалюгідно заявили про "жест доброї волі".

Згодом, 7 липня, над Зміїним замайорів український прапор. Перед тим ЗСУ зачистили острів від залишків росіян, там була їхня амуніція. Знищили приблизно 30 одиниць ворожої техніки.

До речі, навіть після втечі з острова окупанти не можуть змиритись. У міноборони росії поширили фейк, що при встановленні прапора на острові Зміїний нібито загинули військові ЗСУ. У Генштабі повністю спростували цю маячню.

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