Проте також наголосив, що 8 червня буде не менше важливих новин. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Зауважте Джонсон іде у відставку, Європарламент підтримав перший транш: основне за 134 день війни

Насичений день сьогодні й не менш насичений – завтра. Продовжу серію звернень до європейських парламентів. Також буде багато внутрішньоукраїнських новин – попереду дуже змістовний день,

– сказав президент.

Зеленський відреагував на відставку Джонсона

Президент підкреслив, що це був день, коли головною темою стало рішення Бориса Джонсона залишити посаду голови партії та Прем'єр-міністра. Він пояснив, що підтримка Лондона була віддзеркаленням позиції всього народу Об'єднаного Королівства. Проте лідерство й харизма керівника держави – "завжди мають особливе значення".

Сьогодні він зідзвонився з Борісом Джонсоном і подякував за всю підтримку, яку ми отримали від першого дня російського терору:

зброя – комплекси протиповітряної оборони – ПЗРК Stinger, протитанкові системи NLAW, артилерія, боєприпаси, броньовані машини та "багато-багато всього іншого";

вагома політична підтримка – сильні санкції проти Росії, фінансова допомога нашій державі (лише на потреби безпеки й оборони від 24 лютого виділено понад 2 мільярди фунтів).

Тож не дивно, що українці відчувають особисту вдячність Борису. Але все ж не забуваймо, що відносини ми будуємо між державами. Підтримка Великою Британією України не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах, – і Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому,

– сказав глава Держави.

Звернення Володимира Зеленського за 7 липня: дивіться відео