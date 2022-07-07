Однако также отметил, что 8 июня будет не меньше важных новостей. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Заметьте Джонсон уходит в отставку, Европарламент поддержал первый транш: основное за 134 день войны

Насыщенный день сегодня и не менее насыщенный – завтра. Продолжу серию обращений в европейские парламенты. Также будет много внутриукраинских новостей – впереди очень содержательный день,

– сказал президент.

Зеленский отреагировал на отставку Джонсона

Президент подчеркнул, что это был день, когда главной темой стало решение Бориса Джонсона покинуть пост главы партии и Премьер-министра. "Днем я говорил с ним и поблагодарил за поддержку, которую мы получили с первого дня российского террора", – сказал Зеленский.

Он пояснил, что поддержка Лондона была отражением позиции всего народа Объединенного Королевства. Но лидерство и харизма руководителя государства – "всегда имеют особое значение".

Сегодня он созвонился с Борисом Джонсоном и поблагодарил за всю поддержку, которую мы получили с первого дня российского террора.

Обращение Владимира Зеленского за 7 июля: смотрите видео