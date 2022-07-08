Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов на брифінгу у "Медіа Центрі Україна" 7 липня. 24 канал передає деталі.

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Один з аеродромів білорусі повністю контролюють росіяни

Білорусь продовжує потурати росії у її повномасштабній війні проти України. За інформацією Громова, під Мінськом нині готуються приймати комплекси С-400 з росії. Разом з тим, протягом наступного місяця, білорусь також планує відправити на навчання своїх військовослужбовців безпосередньо у країну-агресорку.

Аеродром "Зябрівка" у білорусі вже повністю контролюється росіянами. Наразі там облаштовується військова база,

– додав Громов.

До слова, за повідомленням заступника очільника ГОУ Генштабу ЗСУ, на білоруському аеродромі "Зябрівка" вже перебувають російські ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400.

Нагадаємо, що попри всі спроби росії втягнути білорусь у війну проти України, у Генеральному штабі ЗСУ запевняють, що безпосередньо самостійне відкрите вторгнення білоруських військових на територію нашої держави є малоймовірним.

Попри це, російське фсб та білоруські офіцери продовжують "роз'яснювальну роботу" серед військових білорусі щодо необхідності їхньої участі у так званій "спецоперації" – працюють, зокрема, по окремих підрозділах спеціального призначення.

Крім того, зафіксовано вербування колишніх білоруських спецпризначенців, зокрема льотного складу, щодо укладання договорів з приватною військовою компанією "Ліга" з метою їхнього ймовірного подальшого залучення до воєнних дій на території України.

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