Об этом 7 июля рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в "Медиа Центре Украины". 24 канал передает детали.

Читайте также Жители Белгорода встревожены, – Яковенко о реакциях на провокации со стороны россии

В Генштабе ВСУ оценили актуальную угрозу из беларуси

По словам Алексея Громова, сотрудники ФСБ и других структур россии, а также офицеры вооруженных сил беларуси сейчас проводят так называемую "разъяснительную работу" среди военнослужащих из беларуси. Их убеждают в необходимости участия в так называемой "спецоперации" на территории Украины, если потребуется.

По состоянию на сегодняшний день, такая работа продолжается в виде так называемых "политзанятий" во время учений среди отдельных подразделений, прежде всего подразделений специального назначения, подразделений десантных штурмовых войск.

Также, по имеющейся информации, при поддержке комитета государственной безопасности Беларуси, в стране проводится вербовка бывших военнослужащих, прежде всего спецназначения летного состава по заключению контрактов с частной военной компанией "Лига", для возможного привлечения к военным действиям на территории Украины,

– заявил Громов.

По оценкам Генштаба, учитывая существующее состояние, в дальнейшем возможным характером действий противника может быть продолжение демонстративных действий в отдельных районах Брестской и Гомельской областей, граничащих с Украиной, а также ведение разведки с целью изучения и анализа деятельности украинских войск.

Не исключается также возможность деятельности диверсионно-разведывательных групп противника в приближенных к государственной границе районах Ровненской, Волынской, Житомирской и Киевской областей. Кроме того, сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами россии на белорусских объектах с последующим обвинением в этом Украины.

В то же время, вероятность самостоятельного, подчеркиваю, отдельно от российских войск, открытого вторжения белорусских войск на территорию Украины, в рамках участия в так называемой "специальной военной операции", в Украине остается низкой,

– подытожил заместитель главы ГОУ Генерального штаба ВСУ.

Обратите внимание – российские биржи труда набирают желающих на войну в Украине: смотрите видео