Детали об обстреле области рассказал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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Метко работали силы Противовоздушной обороны, но были попадания в объекты инфраструктуры в Вышгородском районе. Пока данных о жертвах и раненых у нас нет. На месте происшествия работают экстренные службы,

– отметил Кулеба.

Отметим, звуки взрывов жители Киевской области услышали около 5 часов утра. В это время была объявлена воздушная тревога. Местные телеграмм-каналы писали, что после взрывов в небе взвился дым.

Тревожное утро 28 июля: что известно

Утром 28 июля украинцам дважды пришлось спускаться в укрытие, а жителям северных областей – трижды. А все потому, что беларусь решила поздравить нас с Днем украинской государственности. "Подарком" стали 20 ракет по украинским городам.

Кроме Киевщины попадания были также на Черниговщине. В лесу у Гончаровского "приземлились" 9 смертоносных снарядов. К счастью, обошлось без жертв.

Добавим, что ночью российская армия обстреливала Харьковскую и Днепропетровскую области, а также Николаев. В частности, в Чугуеве повреждения получили жилые дома. А в Криворожском районе уничтожен водопровод и газопровод.

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