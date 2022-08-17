Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер, руководитель антикризисного управления Павел Латушко. Он отметил, что каждый день пребывания лукашенко у власти – это смерть и ущерб для украинцев.

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Какая ситуация на границе с Беларусью

Латушко подтвердил, что белорусы наблюдают активизацию и перемещение вооруженных сил Беларуси вдоль границы, они активно опрокидывают технику.

Мы видим, что каждый день на военных аэродромах в беларуси приземляются российские самолеты, которые, скорее всего, доставляют ракеты для ЗРК на военных базах, которые использует россия,

– заявил он.

Но, по словам оппозиционера, особое внимание обращает на базу в Зябровке, где на прошлой неделе были вспышки. Сейчас там расположены от 10 до 14 ЗРК С-400, есть другое вооружение, которое может наносить удары по территории Украины.

Накануне находилась информация, что россияне обстреляли Житомирскую область с территории беларуси.

"Фактически, мы видим, что лукашенко – это марионетка, дающая полное согласие и действующая в интересах кремля. Также генерал хренин во время конференции в Москве 16 августа в очередной раз заявил, что Лондон и Вашингтон виноваты в войне, а Украина создавала угрозу для России и беларуси", – сказал Латушко.

Он отметил, что такая риторика сохраняется. То есть, заметно, что идет как военная подготовка, так и пропагандистская подготовка.

Почему технику начали стягивать именно сейчас? На это Латушко ответил, что это постоянный процесс, просто он периодически нарастает, то уменьшается.

По его словам, роль лукашенко и этой войне как раз состоит в том, чтобы постоянно создавать угрозу для Украины, чтобы максимально оттягивать войска на этом направлении.

Конечно, это может говорить и о стратегических операциях, которые будет проводить россия на Юге, чтобы усилить там действия российских войск. Но подтверждения о наземном участии Беларуси в войне пока нет,

– отметил оппозиционер.

Он добавил, что на границе сосредоточены белорусские войска и белорусская техника, но ракетные комплексы – российские.

Интересно, что Лукашенко также направляет белорусское вооружение в Россию, в том числе артиллерийские снаряды. "Но подтвердилась информация, что до 30% отправивших в россии тех снарядов стали непригодными, потому что их неправильно хранили", – отметил оппозиционер.

Интересные нюансы по поводу действий лукашенко

Латушко также подтверждает, что в вооруженных силах беларуси действительно проводилось анкетирование, и оно показало, что большой процент армии выразили готовность к участию в войне.

"Но, по оценкам экспертов, солдаты могли такое написать, чтобы не слить свое военное руководство, они боятся преследований", – добавил он.

Есть еще один интересный нюанс о том, что лукашенко, с одной стороны, дал согласие ПИК "Вагнер" нанимать белорусских офицеров ССО, а с другой - заинтересован в том, чтобы пророссийских белорусов отправлять на войну, чтобы они там погибали,

– объяснил Латушко.

Он говорит, что если эта информация подтвердится, то это интересный ход в отношении кремля – отправить ярых поклонников россии на войну, чтобы решить эту проблему.

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