Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер, керівник антикризового управління Павло Латушко. Він зазначив, що кожен день перебування лукашенка при владі - це смерть та збитки для українців.

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Яка ситуація на кордоні з білоруссю

Латушко підтвердив, що білоруси спостерігають активізацію та переміщення збройних сил білорусі вздовж кордону, вони активно перекидають техніку.

Ми бачимо, що щодня на військових аеродромах в білорусі приземляються російські літаки, які, швидше всього, доставляють ракети для ЗРК на військових базах, які використовує росія,

– заявив він.

Але, за словами опозиціонера, особливу увагу привертає база в Зябрівці, де минулого тижня були спалахи. Зараз там розташовані від 10 до 14 ЗРК С-400, там є інше озброєння, що може наносити удари по території України.

Напередодні була інформація, що росіяни обстріляли Житомирську область з території білорусі.

"Фактично, ми бачимо, що лукашенко - це маріонетка, який дає повну згоду і діє в інтересах кремля. Також генерал хренін під час конференції в Москві 16 серпня вчергове заявив, що Лондон та Вашингтон винні у війні, а Україна створювала загрозу для росії та білорусі", – сказав Латушко.

Він зазначив, що така риторика зберігається. Тобто помітно, що йде як військова підготовка, так і пропагандистська підготовка.

Чому техніку почали стягувати саме зараз? На це Латушко відповів, що це постійний процес, просто він періодично то наростає, то зменшується.

За його словами, роль лукашенка і цій війні якраз полягає у тому, щоб постійно створювати загрозу для України, щоб максимально відтягувати війська на цьому напрямку.

Звісно, це може говорити і про стратегічні операції, які буде проводити росія на Півдні, щоб посилити там дії російських військ. Але підтвердження щодо наземної участі білорусі у війні поки немає,

– зазначив опозиціонер.

Він додав, що на кордоні зосереджені білоруські війська та білоруська техніка, але ракетні комплекси - же російські.

Цікаво, що лукашенко також направляє білоруське озброєння в росію, зокрема артилерійські снаряди. "Але підтвердилася інформація, що до 30% тих снарядів, які відправили в росії, стали непридатними, бо їх неправильно зберігали", – зазначив опозиціонер.

Цікаві нюанси щодо дій лукашенка

Латушко також підтверджує, що в збройних силах білорусі дійсно проводилося анкетування, і воно показало, що великий відсоток армії висловили готовність до участі у війні.

"Але, за оцінками експертів, солдати могли таке написати, щоб не злити своє військове керівництво, вони бояться переслідувань", – додав він.

Є ще один цікавий нюанс про те, що лукашенко, з одного боку, дав згоду ПВК “Вагнер” наймати білоруських офіцерів ССО, а з іншого боку – зацікавлений у тому, щоб проросійських білорусів відправляти на війну, щоб вони там гинули,

– пояснив Латушко.

Він каже, що якщо ця інформація підтвердиться, то це цікавий хід відносно кремля – відправити ярих прихильників росії на війну. щоб так вирішити цю проблему.

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