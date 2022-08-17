Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер, керівник антикризового управління Павло Латушко. Він зазначив, що кожен день перебування лукашенка при владі - це смерть та збитки для українців.
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Яка ситуація на кордоні з білоруссю
Латушко підтвердив, що білоруси спостерігають активізацію та переміщення збройних сил білорусі вздовж кордону, вони активно перекидають техніку.
Ми бачимо, що щодня на військових аеродромах в білорусі приземляються російські літаки, які, швидше всього, доставляють ракети для ЗРК на військових базах, які використовує росія,
– заявив він.
Але, за словами опозиціонера, особливу увагу привертає база в Зябрівці, де минулого тижня були спалахи. Зараз там розташовані від 10 до 14 ЗРК С-400, там є інше озброєння, що може наносити удари по території України.
Напередодні була інформація, що росіяни обстріляли Житомирську область з території білорусі.
"Фактично, ми бачимо, що лукашенко - це маріонетка, який дає повну згоду і діє в інтересах кремля. Також генерал хренін під час конференції в Москві 16 серпня вчергове заявив, що Лондон та Вашингтон винні у війні, а Україна створювала загрозу для росії та білорусі", – сказав Латушко.
Він зазначив, що така риторика зберігається. Тобто помітно, що йде як військова підготовка, так і пропагандистська підготовка.
Чому техніку почали стягувати саме зараз? На це Латушко відповів, що це постійний процес, просто він періодично то наростає, то зменшується.
За його словами, роль лукашенка і цій війні якраз полягає у тому, щоб постійно створювати загрозу для України, щоб максимально відтягувати війська на цьому напрямку.
Звісно, це може говорити і про стратегічні операції, які буде проводити росія на Півдні, щоб посилити там дії російських військ. Але підтвердження щодо наземної участі білорусі у війні поки немає,
– зазначив опозиціонер.
Він додав, що на кордоні зосереджені білоруські війська та білоруська техніка, але ракетні комплекси - же російські.
Цікаво, що лукашенко також направляє білоруське озброєння в росію, зокрема артилерійські снаряди. "Але підтвердилася інформація, що до 30% тих снарядів, які відправили в росії, стали непридатними, бо їх неправильно зберігали", – зазначив опозиціонер.
Цікаві нюанси щодо дій лукашенка
Латушко також підтверджує, що в збройних силах білорусі дійсно проводилося анкетування, і воно показало, що великий відсоток армії висловили готовність до участі у війні.
"Але, за оцінками експертів, солдати могли таке написати, щоб не злити своє військове керівництво, вони бояться переслідувань", – додав він.
Є ще один цікавий нюанс про те, що лукашенко, з одного боку, дав згоду ПВК “Вагнер” наймати білоруських офіцерів ССО, а з іншого боку – зацікавлений у тому, щоб проросійських білорусів відправляти на війну, щоб вони там гинули,
– пояснив Латушко.
Він каже, що якщо ця інформація підтвердиться, то це цікавий хід відносно кремля – відправити ярих прихильників росії на війну. щоб так вирішити цю проблему.
Латушко попередив про загрозу ракетних обстрілів з території білорусі: відео
Загроза з боку білорусі: головні новини
- білоруська армія продовжує військові навчання біля українських кордонів. Проте зараз ймовірність нападу білорусі на Україну дуже невелика. Таку думку 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
- Він вважає, що білорусь не готова до того, аби вступити у війну проти України. За його словами, на рішення лукашенка впливає сукупність різних факторів – кількість особового складу, мотивація військових та наявність озброєння.
- У Нацгвардії запевнили, що на Волинському та Поліському напрямку ситуація кардинально не змінилась за останній час. Наразі головна загроза – нанесення авіаційних та ракетних ударів.
- У Генштабі також попередили, що зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території білорусі. При цьому додають, що ознак готовності ворога проводити наступ на Північ та Захід наразі немає.
- Україна ж готується і очікує, що з білоруської сторони можуть бути провокації чи навіть вторгнення, адже лукашенко є соратником путіна.