Залужний повідомив, що ситуація – напружена, однак – повністю контрольована. Окупанти продовжують наступати по всій лінії фронту.

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Загарбники здійснюють близько 700 – 800 обстрілів позицій ЗСУ щодня. Ворог застосовує від 40 до 60 тисяч боєприпасів.

Найбільш напружена ситуація – на напрямку Авдіївка – Піски – Мар'їнка.

росіяни продовжують обстрілювати мирні населені пункти України. Залужний повідомив, що найбільше страждають від обстрілів:

Миколаїв:

Харків:

Марганець;

Нікополь;

Березнегувате.

Що викликає занепокоєння Залужного

Головнокомандувач ЗСУ розповів канадському колезі, що викликає його занепокоєння.

Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі "Зябрівка",

– заявив Залужний.

"Зябрівка" – під повним контролем росіян

За даними Генштабу ЗСУ, аеродром "Зябрівка" перебуває під повним контролем росіян. Новину про це під час брифінгу 8 липня повідомив Олексій Громов – заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

Відомо, що, зокрема, на території "Зябрівки" перебували:

російський ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М";

дивізіон С-400.

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