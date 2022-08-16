Залужный сообщил, что ситуация – напряженная , однако – полностью контролируемая. О ккупанты продолжают наступать по всей линии фронта.

Заметьте россияне ударили ракетами по военному аэродрому на Житомирщине: подробности от ВСУ

Захватчики совершают около 700 – 800 обстрелов позиций ВСУ ежедневно. Враг применяет от 40 до 60 тысяч боеприпасов.

Самая напряженная ситуация – в направлении Авдеевка – Пески – Марьинка.

россияне продолжают обстреливать мирные населенные пункты Украины. Залужный сообщил, что больше всего страдают от обстрелов:

Николаев:

Харьков:

Марганец;

Никополь;

Березнеговатое.

Что вызывает беспокойство Залужного

Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности на аэродроме Зябровка,

– заявил Залужный.

"Зябровка" – под полным контролем россиян

По данным Генштаба ВСУ, аэродром "Зябровка" находится под полным контролем россиян . Новость об этом на брифинге 8 июля сообщил Алексей Громов – заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Известно, что, в частности, на территории "Зябровки" находились:

российский ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М";

дивизион С-400.