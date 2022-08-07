Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст та опозиціонер Франак Вячорка. Він також зазначив, що у білоруському суспільстві дуже велика кількість людей проти цієї війни, попри всі пропагандистські намагання.

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"Навіть серед чиновників та пропагандистів така думка, попри те, що вони постійно говорять, що "лише завдяки Лукашенку залишився мир" і білорусь не вступила у війну", – пояснює Вячорка.

Франак Вячорка

білоруський журналіст та опозиціонер

Лукашенка вдає із себе миротворця, ніби це він рятує Україну від війни, а не є її співучасником. Але російські військові, на жаль, продовжать використання території білорусі для розміщення техніки та для обстрілів ракетами.

За словами Вячоркі, російські війська зараз не розміщуються у великих містах, білоруси не бачать цих військових щодня. Тому можна припустити, що росіяни розташовані у окремих частинах та у лісах на кордоні із Україною, каже він.

Також варто зазначити, що триває масова психологічна операція, яка повинна розпалити ненависть поміж білорусів та українців, резюмує Франак Вячорка.

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