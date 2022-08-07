Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст та опозиціонер Франак Вячорка. Він також зазначив, що у білоруському суспільстві дуже велика кількість людей проти цієї війни, попри всі пропагандистські намагання.
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"Навіть серед чиновників та пропагандистів така думка, попри те, що вони постійно говорять, що "лише завдяки Лукашенку залишився мир" і білорусь не вступила у війну", – пояснює Вячорка.
За словами Вячоркі, російські війська зараз не розміщуються у великих містах, білоруси не бачать цих військових щодня. Тому можна припустити, що росіяни розташовані у окремих частинах та у лісах на кордоні із Україною, каже він.
Також варто зазначити, що триває масова психологічна операція, яка повинна розпалити ненависть поміж білорусів та українців, резюмує Франак Вячорка.
Що відбувається на українсько-білоруському кордоні – останні новини
- У Рівненській області розробили й затвердили план евакуації цивільного населення. Він розрахований на випадок найгіршого сценарію – вторгнення ворога з боку білорусі.
- Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росія продовжує використовувати територію країни для того, щоб перекинути з білорусі своїх диверсантів в Україну.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що якщо білоруська армія зайде на територію України, то ми розірвемо з цією державою дипломатичні зв'язки. Адже білоруси є співучасниками злочину російських окупантів проти України та українців, і шукати їм жодних виправдань ніхто не збирається.
- Водночас радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов підтвердив, що білоруська армія продовжує військові навчання біля українських кордонів. Проте зараз ймовірність нападу білорусі на Україну дуже невелика.
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