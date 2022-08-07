Об этом 24 каналу рассказал белорусский журналист и оппозиционер Франак Вячорка. Он также отметил, что в белорусском обществе очень большое количество людей против этой войны, несмотря на все пропагандистские попытки.

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"Даже среди чиновников и пропагандистов такое мнение, несмотря на то, что они постоянно говорят, что "лишь благодаря Лукашенко остался мир" и беларусь не вступила в войну", – объясняет Вячорка.

Франак Вячорка

белорусский журналист и оппозиционер

Лукашенко прикидывается миротворцем, будто это он спасает Украину от войны, а не является ее соучастником. Но российские военные, к сожалению, продолжат использование территории беларуси для размещения техники и для обстрелов ракетами.

По словам Вячорки, российские войска сейчас не размещаются в крупных городах, белорусы не видят этих военных каждый день. Поэтому можно предположить, что россияне находятся в отдельных частях и в лесах на границе с Украиной, говорит он.

Также следует отметить, что идет массовая психологическая операция, которая должна разжечь ненависть среди белорусов и украинцев, резюмирует Франак Вячорка.

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