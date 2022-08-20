Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Ремонт производят работники завода в Барановичах.

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В Беларуси ремонтируют российские самолеты

В разведке рассказали, что белорусские специалисты восстанавливают российские боевые самолеты. Министерство обороны беларуси и правительство россии уже подписали срочные контракты на осуществление ремонтно-восстановительных работ авиационной техники.

В частности, работники 558 авиационного ремонтного завода в Барановичах периодически в составе "выездных групп" осуществляют командировку на 121 авиационный ремонтный завод, на территории авиабазы "Кубинка". Там они проводят работы по восстановлению и вводу в эксплуатацию авиационной техники России.

В основном восстанавливают самолеты типа МиГ-29 и его модификации. По имеющейся в ГУР информации, белорусские специалисты снимают эти самолеты с хранения и расконсервируют для последующего применения в войне против Украины.

Примите во внимание! В Генеральном штабе ВСУ отметили, что в Беларуси продолжается активизация армии лукашенко. Однако пока угрозы вторжения нет, ведь они не формируют ударные группировки.

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