Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ за этот день. Там доложили об актуальной ситуации по всем направлениям фронта по состоянию на 18 часов.

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Чем занимается белорусская армия

Украинская разведка продолжает мониторить все, что происходит на территории государств, которые являются враждебными. Сейчас беларусь входит в этот список, поскольку фактически является сателлитом кремлевского режима. Однако, если возникнет угроза наступления оттуда, то силы обороны Украины будут к этому готовы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок не обнаружено. Отмечается проведение учений подразделений военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил республики беларусь,

– подытожили в Генштабе.

Однако добавили, что до сих пор сохраняется угроза нанесения противниками ракетных и авиационных ударов. Ведь территория и воздушное пространство этой страны находятся под контролем россии. Для примера, 16 августа оккупанты запустили ракеты из беларуси по Житомирскому району. Для примера, 16 августа оккупанты запустили ракеты из беларуси по Житомирскому району.