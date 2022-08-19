В Генштабе ВСУ констатировали отсутствие изменений на Волынском, Полесском и Северском направлениях. Сообщается, что оккупанты обстреляли из артиллерии Павловку в Сумской области. На других направлениях россияне использовали авиацию, танки и артиллерию.

Кстати Оккупанты штурмуют Лозовое, идут бои в направлении Бахмутского: свежий свод Генштаба

Авиаудары в Харьковской области

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково, Милова, Дуванка, Гусаровка и Прудянка.

Также враг нанес удары с самолетов и вертолетов возле Яворского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана.



Карта боевых действий на 19 августа / Скриншот

На Славянском направлении россияне производили огненное поражение из артиллерии разных типов в районах неподалеку от Дибровного, Долгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного.

В Генштабе ВСУ отметили, что враг пытался вести штурмовые действия на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибровно, Сулиговка – Новая Дмитровка.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Северского, Раздоловки, Григорьевки, Сидорового и Пришиба.

Оккупанты не оставляют надежд захватить Бахмут

На Бахмутском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли Бахмут, Соледар, Берестово, Веселое, Зайцево, Яковлевку, Кодему, Спорное, Ивано-Дарьевку, Белогоровку и Зализное. россияне нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. В указанных направлениях подразделения противника успеха не достигли и отошли.



Враг пытается захватить Бахмут / Скриншот

В Генштабе ВСУ заявили, что продолжаются бои на направлении Покровское – Бахмутское.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песков, Опытного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлова. Враг нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Новомихайловки и Павловки.

Противник ведет штурмовые действия в направлении Лозовое – Первомайское, где продолжаются боевые действия.

На Новопавловском направлении россияне обстреляли Павловку, Владимировку, Великие Новоселки, Угледар, Новомихайловку, Пречистовку и Золотые Нива.

Враг нанес авиаудар в районе Николаевского

На Запорожском направлении враг задействовал для поражения танки и артиллерию вблизи Шевченко, Чаривного, Преображенки, Зализничного, Гуляйполя, Новоселки, Степного, Времьевки и Дорожнянки.



Враг нанес авиаудар в районе Николаевского / Скриншот

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы наших позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Николаевское.

К сведению – россия стягивает технику к границе с Украиной и на оккупированные территории: смотрите видео