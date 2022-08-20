Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Какая ситуация на северных границах

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. Враг из ствольной артиллерии обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Белополье и Краснополье Сумской области. Также противник вел воздушную разведку БПЛА.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия, чтобы удержать занимаемые районы и не допустить контрнаступление подразделений Сил обороны. Кое-где оккупанты пытаются улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Чугуев, Золочев, Питомник, Гусаровка, Сосновка, Русские Тишки, Коробочкино, Шестаково, Дуванка и Прудянка. Активно вел воздушную разведку БПЛА. Нанес авиационные удары возле Лебяжьего и Залимана. Вел наступательные бои в районе Борщевой, успеха не достиг, отошел.



Карта боевых действий на 20 августа / Фото Liveuamap

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении зафиксировали обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Долгенького, Сулиговки и Мазановки.

зафиксировали обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Долгенького, Сулиговки и Мазановки. На Краматорском направлении враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии возле Раздоловки, Сидорова, Спорного и Пришиба. Вел воздушную разведку в районе ведения боевых действий. Недалеко от Ивано-Дарьевки пытается вести наступление, боевые действия продолжаются.

враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии возле Раздоловки, Сидорова, Спорного и Пришиба. Вел воздушную разведку в районе ведения боевых действий. Недалеко от Ивано-Дарьевки пытается вести наступление, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении потерпела огневое поражение гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.

потерпела огневое поражение гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск. На Авдеевском направлении оккупанты привлекли танки, ствольную и реактивную артиллерию в районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков. Авиация противника действовала вблизи Марьинки.

В общей сложности за минувшие сутки враг пытался наступать в районе населенных пунктов:

Новодмитровка, Вернополье и Курульки,

Бахмут, Зайцево и Кодема (боевые действия продолжаются),

Опытное и Майорское (боевые действия продолжаются).

На всех этих направлениях врага постигла неудача – наши ВСУ дали мощный отпор оккупантам.



Что происходит на Донбассе 20 августа / Фото Liveuamap

Какая обстановка на Юге

На Новопавловском направлении зафиксировали обстрелы неподалеку от Владимировки, Угледара и Пречистовки. Противник вел штурмовые действия в районе населенного пункта Золотая Нива, успеха не достиг, отступил.

На Запорожском направлении враг привлек артиллерию и танки для обстрелов районов населенных пунктов Белогорья, Новоданиловка, Новополь, Червоное, Времьевка, Чаривное и Ольговское.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск. Оккупанты принимают меры по восполнению потерь личного состава и техники. Враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Прибужское, Луч, Таврическое, Новогригоровка, Еленовка, Новоселовка, Благодатное, Веселый Кут, Широкое, Яковлевка, Белая Криница, Андреевка и Отрадное.

Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации и обманом с обещанными выплатами. Это приводит к отказам оккупантов от участия в боевых действиях,

– добавили в Генштабе ВСУ.



Какая обстановка на Юге / Фото Liveuamap

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