Оккупанты обстреляли деревню в Эсманской общине в обед 17 августа. Огонь вели из ствольной артиллерии.
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Всего по одной деревне было 17 прилетов. Россияне били по мирным людям и по гражданским объектам.
Повреждения получила и линия электропередач
В селе в результате обстрелов повреждена линия электропередач.
Кроме этого, в частном секторе повреждены окна и заборы, а в домах попробивало стены обломками снарядов. Разрушение также есть и в помещениях школы и дома культуры в селе.
В настоящее время местные власти уточняют информацию о пострадавших.
Последствия обстрелов села в Эсманской общине: фото Дмитрий Живицкий
Последствия обстрелов Сумской области россиянами
С начала полномасштабного вторжения на 14 августа в Сумской области было зарегистрировано 865 уголовных правонарушений, связанных с действиями россиян в регионе.
Во время оккупации почти треть области была заминирована, поэтому разминирование продолжается до сих пор.
Около 2,5 тысячи объектов в регионе повреждены или разрушены, обычно это: дома, школы, садики, амбулатории. К сожалению, эта цифра постоянно увеличивается, ведь границы Сумской области обстреливают каждый день.
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