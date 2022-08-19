У Генштабі ЗСУ констатували відсутність змін на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках. Повідомляється, що окупанти обстріляли з артилерії Павлівку в Сумській області. На інших напрямках росіяни використовували авіацію, танки та артилерію.

До речі Окупанти штурмують Лозове, ідуть бої у напрямку Бахмутського: свіже зведення Генштабу

Авіаудари на Харківщині

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка.

Також ворог завдав ударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб'яжого та Залимана.



Карта бойових дій станом на 19 серпня / Скриншот

На Слов'янському напрямку росіяни здійснювали вогневе ураження з артилерії різних типів в районах неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба.

Окупанти не покидають надій захопити Бахмут

На Бахмутському напрямку із танків, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли Бахмут, Соледар, Берестове, Веселе, Зайцеве, Яковлівку, Кодему, Спірне, Івано-Дарʼївку, Білогорівку та Залізне. росіяни завдали ударів літаками штурмової авіації у районі Соледара.

Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.



Ворог намагається захопити Бахмут / Скриншот

Водночас у Генштабі ЗСУ заявили, що тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Пісків, Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового. Ворог завдав авіаударів неподалік Мар'їнки, Новомихайлівки та Павлівки.

Противник веде штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське, де тривають бойові дії.

На Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли Павлівку, Володимирівку, Великі Новосілки, Вугледар, Новомихайлівку, Пречистівку та Золоті Нива.

Ворог завдав авіаудару в районі Миколаївського

На Запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченко, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки.



Ворог завдав авіаудару в районі Миколаївського / Скриншот

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Миколаївське.

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