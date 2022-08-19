Про це доповіли в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за цей день. Там доповіли про актуальну ситуацію на всіх напрямках фронту станом на 18 годину.

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Чим займається білоруська армія

Українська розвідка продовжує моніторити все, що відбувається на території держав, які є ворожими. Наразі білорусь, входить до цього списку, оскільки фактично є сателітом кремлівського режиму. Однак, якщо виникне загроза наступу звідти, то сили оборони України будуть до цього готові.

На Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань не виявлено. Відзначається проведення навчань підрозділів військово-повітряних сил та протиповітряної оборони збройних сил республіки білорусь,

– підсумували в Генштабі.

Проте додали, що досі зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів. Адже територія та повітряний простір цієї країни є під контролем росії. Для прикладу, 16 серпня окупанти запустили ракети з білорусі по Житомирському району.