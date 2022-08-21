Как отмечают в Генштабе ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях достаточно неспокойно. Сейчас там наблюдается перемещение средств ПВО россии на территорию беларуси.

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Угроза ударов все еще очень высока

В ведомстве подчеркивают, что достаточно высока угроза ударов со стороны врага. Это могут быть как ракетные, так и авиаатаки из Беларуси или воздушного пространства этой страны.

Что касается сил ПВО оккупантов, то здесь эксперты расходятся в рассуждениях. Одни считают, что их подтягивают к белорусам, чтобы обеспечить возобновление наступления на Киев и другие приграничные города. Другие убеждены, что враг продолжит использовать модифицированные ракеты С-300, чтобы терроризировать мирное население.

Каким бы ни было ход событий, мы призываем вас ни в коем случае не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Только прозвучат сирены – немедленно отправляйтесь к укрытию. Оставаться в убежище нужно, пока не будет отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Силы ПВО уничтожили два вражеских "Калибра"

Беспокойной была ночь для жителей всей Украины. Около 03:00 по всей территории нашего государства раздались воздушные тревоги. Тогда же жители Одесской области сообщили о взрывах. Как выяснилось впоследствии, они могли слышать работу сил ПВО.

В воздушном командовании "Юг" с утра сообщили, что зенитно-ракетному подразделению в 03:00 удалось эффективно поработать. Военные уничтожили сразу две крылатые ракеты типа "Калибр". Их враг выпустил из акватории Черного моря.

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