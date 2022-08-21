В ночь на 21 августа по всей Украине звучали воздушные тревоги. Тогда же взрывы слышали в Одесской области. А к утру стало известно, что нашим силам ПВО удалось сбить сразу две вражеские ракеты типа "Калибр".

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Ракеты уничтожили над морем

Как сообщили в воздушном командовании "Юг", ракеты удалось сбить около 03:00. Эффективно проделал свою работу зенитно-ракетное подразделение. Поэтому на утро 21 августа у врага стало еще на две крылатые ракеты типа "Калибр" меньше. Их, подчеркивают в ведомстве, захватчики выпустили из акватории Черного моря.

Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге. Слава Украине!,

– отметили в ведомстве.

Враг продолжает терроризировать украинцев

В ночь на 20 августа российские военные в очередной раз обстреляли Николаев. Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким. Он отметил, что массивный ракетный удар город получил около 03:00. Известно, что по Николаеву захватчики стреляли ракетами С-300. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Зато жутковата ситуация в Вознесенске Николаевской области. Там захватчики 20 августа попали в многоэтажку, а также частные дома.

Известно, что от рук оккупантов пострадали 9 мирных жителей. Среди них – 4 детей. Сначала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила о двух раненых детишках, которых отправили на операцию в Вознесенске. Третьего ребенка с серьезными ранениями отправили в Николаев, чтобы оказать помощь.

Вскоре Виталий Ким рассказал о четвертом пострадавшем ребенке. Ее также перевезли в Николаев, ведь обломок вражеской ракеты оторвал девочке глаз. Если говорить о возрасте маленьких украинцев, покалеченных врагом в Вознесенске, то им от 3 до 17 лет.

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