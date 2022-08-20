Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 13:00 в результате атаки россиян на Вознесенск известно о 7 раненых. Впоследствии стало известно, что обнаружили еще одного пострадавшего. Таким образом, общее количество раненых в результате российских обстрелов возросло до 8.
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Среди пострадавших – дети
Известно, что из восьми раненых – трое детей. На месте работают врачи из областной детской больницы.
Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева рассказала, что двоих раненых детей оперируют на месте – в Вознесенске. Третьего ребенка с серьезными ранениями везут для оказания помощи в областной центр.
Рядом нет никаких военных объектов
Замазеева подчеркнула, что рядом с пятиэтажкой, которую обстреляли россияне, никогда не было в окрестностях военных объектов. Она заметила, что российские захватчики коварно ударили по многоэтажному жилому дому. И это еще одно подтверждение того, что россия – страна-террористка.
Страна-террорист продолжает убивать и калечить наших детей! россия, безусловно, на всех уровнях должна быть признана государством-спонсором терроризма!
– написала чиновница.
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