Сообщения о тревоге начали появляться ориентировочно в 02:46 21 августа. К сожалению, уже в 03:22 21 августа в Одессе местные жители услышали взрывы.

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Во многих областях раздаются сирены

Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Одесской;

Николаевской;

Херсонской;

Запорожский;

Кировоградской;

Черкасской;

Днепропетровской;

Полтавской;

Донецкий;

Харьковской;

в Сумской областях.

В других областях не звучали сирены. Правда, в Луганской области сигнал воздушной тревоги объявили еще 4 апреля и до сих пор там нет отбоя.

Также в Украине нет информации о тревогах с территории временно оккупированного Крыма.

Взрывы раздались в Одессе

Суспільне сообщило, что в Одессе прогремели взрывы ориентировочно в 03:22 21 августа. То есть спустя почти 40 минут после объявления тревоги. Людей призывают находиться в укрытиях отбоя.