Сообщения о тревоге начали появляться ориентировочно в 02:46 21 августа. К сожалению, уже в 03:22 21 августа в Одессе местные жители услышали взрывы.
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Во многих областях раздаются сирены
Воздушная тревога была объявлена в:
- Одесской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- Запорожский;
- Кировоградской;
- Черкасской;
- Днепропетровской;
- Полтавской;
- Донецкий;
- Харьковской;
- в Сумской областях.
В других областях не звучали сирены. Правда, в Луганской области сигнал воздушной тревоги объявили еще 4 апреля и до сих пор там нет отбоя.
Также в Украине нет информации о тревогах с территории временно оккупированного Крыма.
Взрывы раздались в Одессе
Суспільне сообщило, что в Одессе прогремели взрывы ориентировочно в 03:22 21 августа. То есть спустя почти 40 минут после объявления тревоги. Людей призывают находиться в укрытиях отбоя.