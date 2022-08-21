Повідомлення про тривогу почали з'являтись орієнтовно о 02:46 21 серпня. На жаль, вже о 03:22 21 серпня у Одесі місцеві жителі почули вибухи.
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У багатьох областях лунають сирени
Повітряну тривогу оголосили у:
- Одеській;
- Миколаївській;
- Херсонській;
- Запорізькій;
- Кіровоградській;
- Черкаській;
- Дніпропетровській;
- Полтавській;
- Донецькій;
- Харківській;
- Сумській областях.
У інших областях не лунали сирени. Щоправда на Луганщині сигнал повітряної тривоги оголосили ще 4 квітня і досі там немає відбою.
Також Україна немає інформації про тривоги з території тимчасово окупованого Криму.
Вибухи пролунали в Одесі
Суспільне повідомило, що у Одесі пролунали вибухи орієнтовно о 03:22 21 серпня. Тобто через майже 40 хвилини після оголошення тривоги. Людей закликають перебувати в укриттях до відбою.
Коротко про
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