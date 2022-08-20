Про вибухи у Дніпрі місцеві кореспонденти повідомили о 09:36, а сирени почали лунати о 09:26.

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У повітряному командуванні "Схід" повідомили, що в Дніпрі працює ППО. Після 10:00 в областях почали оголошувати відбої.

Де оголосили тривогу

Київська область та Київ,

Черкаська,

Житомирська,

Кіровоградська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Харківська,

Полтавська,

Миколаївська,

Одеська,

Луганська,

Донецька,

Херсонська області.

Як діяти

До сигналу про відбій тривоги не варто покидати укриття. Якщо ви перебуваєте вдома, слід хоча б дотримуватись правила двох стін.

У жодному разі не можна публікувати в мережі кадри вибухів чи "прильотів". Це тільки допоможе ворогу скорегувати вогонь.

Загрози перед 24 серпня

Військовий експерт Олег Жданов попередив, що російські загарбники зараз дещо притихли, бо готуються активізувати удари по Україні 24 серпня. Вони активно стягують ракети, зокрема, в білорусі.

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що окупанти регулярно вдаються до подібних дій, проте Україна діє на випередження. Натомість радник глави ОП Михайло Подоляк додав, що не ігнорувати тривогу потрібно не лише 24 серпня, а завжди.

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