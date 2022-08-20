Захватчики ударили по частным домам в городе и попали в пятиэтажку. 24 канал собрал самую главную информацию о циничном обстреле 20 августа.

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Что известно о пострадавших

Об обстреле Вознесенска Виталий Ким – глава Николаевской ОВА – сообщил около 13:00. К тому времени было известно о семи пострадавших. Впоследствии их количество возросло до 12. Среди них – 4 детей. По словам Кима, возраст от 3 до 17 лет.

Впоследствии глава Николаевской ОВА сообщил, что пострадавшую девочку везут в Николаев. Обломок вырвал ей глаз.

Оккупанты обстреляли Вознесенск / фото Виталия Кима и Анны Замазеевой

Рядом нет никаких военных объектов

Анна Замазеева – глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона – заявила, что вблизи пятиэтажки, которую обстреляли россияне, нет никаких военных объектов.

Страна-террорист продолжает убивать и калечить наших детей. россия, безусловно, на всех уровнях должна быть признана государством-спонсором терроризма,

– заявила Замазеева.

Ракета могла лететь на Южноукраинскую АЭС

В "Энергоатоме" сообщили, что ракета, которой россияне ударили по Вознесенску, могла лететь на Южноукраинскую АЭС. Оккупанты пытались захватить ее еще в марте 2022 года.

Пресс-служба "Энергоатома" подчеркнула, что факт обстрела зоны наблюдения Южноукраинской АЭС – это очередной циничный акт ядерного терроризма.

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