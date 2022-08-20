Об этом сообщили в "Энергоатоме". Там подчеркнули, что запуск ракет в зоне наблюдения Южноукраинской АЭС не что иное, как очередное проявление ядерного терроризма со стороны россии.

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россия могла целиться в АЭС

В "Энергоатоме" подчеркнули, что не исключено, что россия запускала ракету в Южноукраинскую АЭС. Ее оккупанты пытались захватить еще в марте.

Сам факт обстрела зоны наблюдения Южноукраинской АЭС является очередным циничным актом ядерного терроризма россии. Ведь на месте обнаружены обломки попавшей в дом вражеской ракеты. И не исключено, что эта ракета была направлена именно в сторону ЮАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта,

– отметили в "Энергоатоме".

В государственном предприятии отметили, что планы оккупантов на Южноукраинскую АЭС испытали страну, после того, как ВСУ остановили их под Вознесенском. Теперь россияне массированно обстреливают Юг нашего государства, разрушая его инфраструктуру.



Обломок российской ракеты, попавший в здание в Вознесенске

Тем временем продолжается ядерный шантаж россиян на ЗАЭС

В оккупации сейчас находится крупнейшая атомная электростанция Европы – Запорожская. Оккупанты с помощью ядерного объекта пытаются шантажировать Украину и мир.

18 августа в минобороны россии заявили о якобы "подготовке Украиной" провокаций на ЗАЭС, что можно трактовать как фактический анонс россиянами собственных действий. Следующий день для работников Запорожской АЭС оккупанты сделали выходным

19 августа украинская разведка сообщила, что оккупанты объявили еще один выходной на ЗАЭС – 23 августа. В канун Дня Независимости захватчики снова стремятся заниматься ядерным шантажом.

В то же время депутат британского парламента от консервативной партии Тобиас Эллвуд и член Палаты представителей США Адам Кинзингер заявили, что умышленное причинение утечки радиации, которая может распространиться на страны НАТО, можно считать нарушением статьи 5 устава Альянса о коллективной безопасности – то есть причиной россии катастрофы на ЕС нападением на НАТО.

Стоит посмотреть – актуальная информация о состоянии ЗАЭС: смотрите видео