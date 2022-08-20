В Офисе Генпрокурора сообщили, что уже возбуждено уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Ведь это попадание ракеты в 5-этажку является очередным нарушением норм международного гуманитарного права.

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Сколько пострадавших от обстрела Вознесенска

По данным прокуратуры, на 16 часов оказывали помощь уже двенадцати людям. В общей сложности среди раненых было трое детей.

Большое количество раненых обусловлено тем, что российская ракета повредила 2 подъезда дома. Кроме этого, разрушены также и расположенные рядом частные дома.

Досудебное расследование по данному уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Николаевской области.

Прокуроры работают на месте обстрела Вознесенска / Фото Офиса Генпрокурора

Важно! На этой территории не было ни одного объекта, военного или выполняющего функции военного. Прицельный удар сознательно нанесли по домам гражданского населения.

Главное об этой атаке 20 августа

О нанесенных ракетных ударах стало известно в обед в этот день. Сначала глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о 7 раненых. Однако во время спасательных работ стало известно, что их количество больше.

Одному ребенку оторвало обломком глаз. Его немедленно отвезли в больницу в Николаев. Врачи продолжают делать все, чтобы спасти эту девочку.

В минувший день – россияне тоже совершили мощные обстрелы: смотрите видео