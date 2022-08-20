Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Комментируя обстрел Вознесенска, он подчеркнул, что Россия является страной-террористом.

Обратите внимание Девочке обломком вырвало глаз: что известно о состоянии детей после ракетного обстрела Вознесенска

Преступники будут наказаны

Глава Офиса Президента назвал россиян трусами и преступниками, которые не могут воевать с нашей армией, поэтому воюют против гражданского населения. Однако все исполнители преступлений и отдающие приказы будут наказаны.

Трусы и преступники, которые не способны воевать с армией, а умеют делать это только с мирным населением. Те, кто отдает приказы и выполняет их, будут нам известны. И все будут отвечать за эти преступления. Наша задача сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но их дети и внуки. россия будет платить за все,

– подчеркнул Ермак.

В то же время правоохранители возбудили уголовное дело после российского удара по Вознесенску по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Последствия обстрела россиянами Вознесенска / Фото Национальной полиции

Обстрел Вознесенска: главное

Оккупанты 20 августа обстреляли пятиэтажное здание и частные дома в Вознесенске. Сначала глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о 7 раненых, из них 3 детей. Однако затем их количество выросло.

Впоследствии Ким уточнил, что одному ребенку обломок вырвал глаз. Ее везут в Николаев.

Рядом с пятиэтажкой никогда не было военных объектов, это жилой квартал. Это очередное военное преступление оккупантов против гражданского населения Украины.

Следует просмотреть – последствия очередного обстрела Харькова: смотрите видео