Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Коментуючи обстріл Вознесенська, він наголосив, що росія є країною-терористом.

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Злочинці будуть покарані

Голова Офісу Президента назвав росіян боягузами та злочинцями, які не можуть воювати з нашою армією, тому воюють проти цивільного населення. Однак усі виконавці злочинів та ті, хто віддавав накази, будуть покарані.

Боягузи і злочинці, які не здатні воювати з армією, а вміють робити це лише з мирним населенням. Ті, хто віддає накази і виконує їх, будуть нам відомі. І всі будуть відповідати за ці злочини. Наше завдання – зробити так, щоб відповідали не тільки нинішні покоління росіян, але їх діти та онуки. росія платитиме за все,

– наголосив Єрмак.

Водночас правоохоронці порушили кримінальну справу після російського удару по Вознесенську за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу росіянами Вознесенська / Фото Національної поліції

Обстріл Вознесенська: головне

Окупанти 20 серпня обстріляли п'ятиповерховий будинок та приватні будинки у Вознесенську. Спочатку глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про 7 поранених, з них 3 дітей. Однак потім їх кількість зросла.

Згодом Кім уточнив, що одній дитині уламок вирвав око. Її везуть до Миколаєва.

Поруч з п'ятиповерхівкою ніколи не було військових об'єктів, це житловий квартал. Це черговий воєнний злочин окупантів проти цивільного населення України.

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