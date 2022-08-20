Постраждалі діти перебувають у важкому стані, повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Їм від 3 до 17 років.

До теми росіяни влучили в багатоповерхівку у Вознесенську: постраждали 8 людей, серед них – діти