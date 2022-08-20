В Офісі Генпрокурора повідомили, що вже розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Адже це влучання ракети у 5-поверхівку є черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

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Скільки є постраждалих від обстрілу Вознесенська

За даними прокуратури, станом на 16 годину надавали допомогу вже дванадцяти людям. Загалом серед поранених було троє дітей.

Велика кількість поранених зумовлена тим, що російська ракета пошкодила 2 під'їзди будинку. Окрім цього, зазнали руйнувань також і розташовані поряд приватні будинки.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Миколаївській області.

Прокурори працюють на місці обстрілу Вознесенська / Фото Офісу Генпрокурора

Важливо! На цій території не було жодного об'єкту, який є військовим чи виконує функції військового. Прицільний удар свідомо завдали по домівках цивільного населення.

Головне про цю атаку 20 серпня

Про завдані ракетні удари стало відомо в обід цього дня. Спершу глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про 7 поранених. Проте під час рятувальних робіт стало відомо, що їх кількість більша.

Одній дитині відірвало уламком око. Її негайно відвезли до лікарні в Миколаїв. Лікарі продовжують робити все, щоб врятувати цю дівчинку.

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