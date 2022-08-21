У ніч проти 21 серпня по цілій Україні лунали повітряні тривоги. Тоді ж вибухи чули на Одещині. А на ранок стало відомо, що нашим силам ППО вдалося збити відразу дві ворожі ракети типу "Калібр".

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Ракети знищили над морем

Як повідомили у повітряному командуванні "Південь", ракети вдалося збити близько 03:00. Ефективно виконав свою роботу зенітно-ракетний підрозділ. Тож станом на ранок 21 серпня у ворога стало ще на дві крилаті ракети типу "Калібр" менше. Їх, підкреслюють у відомстві, загарбники випустили з акваторії Чорного морі.

Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу. Слава Україні!,

– наголосили у відомстві.

Ворог продовжує тероризувати українців

У ніч проти 20 серпня російські військові вкотре обстріляли Миколаїв. Про це розповів глава ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що масивного ракетного удару місто зазнало близько 03:00. Відомо, що по Миколаєву загарбники стріляли ракетами С-300. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Натомість моторошною є ситуація у Вознесенську Миколаївської області. Там загарбники 20 серпня влучили у багатоповерхівку, а також приватні будинки.

Наразі відомо, що від рук окупантів постраждали 9 мирних мешканців. Серед них – 4 дітей. Спочатку голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила про двох поранених діток, яких відправили на операцію у Вознесенську. Третю дитину з серйозними пораненнями відправили до Миколаєва, щоб надати допомогу.

Невдовзі Віталій Кім розповів про четверту постраждалу дитину. Її також перевезли до Миколаєва, адже уламок ворожої ракети відірвав дівчинці око. Якщо говорити про вік маленьких українців, яких покалічив ворог у Вознесенську, то їм від 3 до 17 років.

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