Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, вночі, 20 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв вкотре зазнав масованого ракетного обстрілу.
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Окупанти випустили по місту ракети С-300
Наразі відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Попередньо, минулося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
Використання росією комплексів С-300: що відомо
- росія почала активно використовувати для удару зенітно-ракетні комплекси С-300. В американському Інституті вивчення війни вважають, що це може означати те, що вона вичерпує запаси потужніших ракет.
- Нині росія стягує до кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість нової зброї. Як повідомляє СтратКом ЗСУ, мовиться, зокрема, про транспортно-пускові контейнери із зенітно-керованими ракетами до зенітно-ракетного комплексу С-300.
- Водночас ЗСУ на Півдні знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 та 3 склади боєприпасів ворога. Окрім того, вдалося ліквідувати 39 окупантів.
Як минула доба на Миколаївщині
Вчора, 19 серпня, протягом дня ворог обстрілював Первомайську громаду. Орієнтовно о 14:00 касетними снарядами окупанти обстріляли Первомайське. Дві людини зазнали поранень. О 17:20 та 19:20 влучення були за межами села Костянтинівка, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.
Також 19 серпня орієнтовно о 08:00 окупанти завдали удару по Червоній Долині Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Крім того, ворог обстрілював Широке:
- приблизно о 22:00 19 серпня,
- 20 серпня, о 02:00.
Внаслідок цього були пошкоджені 3 житлових будинки. Також 19 серпня близько 22:00 були обстріли села Поляна. Влучання зафіксували переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.
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Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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