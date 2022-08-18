Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. У відомстві попереджають, що таким чином росія готується до масованого обстрілу території України 24 серпня.

Читайте також росія "анонсувала" провокацію на Запорізькій АЕС під час візиту Генсека ООН до України

російські ешелони рухаються до українських кордонів

СтратКом пише, що ще на початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелони з боєприпасами – усього 28 вагонів. Ними окупанти переправляють ракети для зенітно-ракетного комплексу С-300. Загалом відомо про 32 зенітно-керовані ракети. До кордону з Україною ешелон прибуде орієнтовно у 20-х числах серпня.



Крім того, до середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у російському місті Котово було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-300. Також чималий склад для зберігання зброї та техніки росіяни облаштували у районі Джанкоя. За попередніми оцінками, там зберігалося близько 440 транспортно-пускових контейнерів до зенітно-ракетного комплексу С-300.

Після інциденту в Джанкої поки що важко сказати, були ці ТПК знищені повністю, частково чи взагалі – ні,

– додають у СтратКомі.

Зверніть увагу! Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня.

Зброя надходить і з білорусі

У Зябрівці (білорусь) за 22 кілометри від кордону з Україною також спостерігається накопичення зброї. Концентрація ракет до С-300 і загальна кількість транспортно-пускових контейнерів перевищує 60 одиниць.

До того ж білоруська армія продовжує військові навчання біля українських кордонів. Проте ймовірність відкриття ще одного фронту, на думку радника міністра внутрішніх справ Ростислава Смірнова, – невелика.

До теми – росія посилила обстріли Харкова: більше у відео